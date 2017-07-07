 Sultanlar, Sırbistan ile sahneye çıkıyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Sultanlar, Sırbistan ile sahneye çıkıyor

    Sultanlar, Sırbistan ile sahneye çıkıyor

    Voleybol Kadınlar Dünya Grand Prix 1. ayak maçları bugün Ankara’da başlıyor. Türkiye ilk maçında saat 16.30’da Sırbistan ile karşılaşacak.

    FIVB tarafından düzenlenen Dünya Grand Prix'sinde 1. ayak maçları Ankara'da başlıyor. 3 gün sürecek organizasyonda Türkiye, 1. grupta ilk maçını 16.30'da Sırbistan ile yapacak. Sultanlar yarın 19.30'da Belçika, pazar günü ise aynı saatte Brezilya ile oynayacak. Başantrenör Guidetti, en zorlu gruplardan birinde olduklarını söyledi.

    FIVB Grand Prix'si, 32 takımın katılımıyla 7 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turnuvada 3 ayrı grup yer alıyor. 2 grup 12'şer, 1 grup ise 8 takımdan oluşacak. Türkiye'nin yer aldığı 12 takımlı 1. Grup'ta üç ayak sonunda ilk 5'e girenler finale yükselecek. Final maçları ise 2-6 Ağustos tarihleri arasında Çin'de oynanacak.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:53
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