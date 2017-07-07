Sultanlar, Sırbistan ile sahneye çıkıyor
Voleybol Kadınlar Dünya Grand Prix 1. ayak maçları bugün Ankara’da başlıyor. Türkiye ilk maçında saat 16.30’da Sırbistan ile karşılaşacak.
FIVB Grand Prix'si, 32 takımın katılımıyla 7 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turnuvada 3 ayrı grup yer alıyor. 2 grup 12'şer, 1 grup ise 8 takımdan oluşacak. Türkiye'nin yer aldığı 12 takımlı 1. Grup'ta üç ayak sonunda ilk 5'e girenler finale yükselecek. Final maçları ise 2-6 Ağustos tarihleri arasında Çin'de oynanacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:53
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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