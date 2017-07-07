 İzmir Rota Koleji'nde Nazlı imzaladı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    İzmir Rota Koleji'nde Nazlı imzaladı

    İzmir Rota Koleji'nde Nazlı imzaladı

    Kadınlar 1'inci Ligi ekibi Rota Koleji, Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor'dan pasör çaprazı Nazlı Alkan'la anlaştı.

    Arkasspor'da profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncu, 3 yıl mavi beyazlı kulüpte görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Son olarak Samsun ekibinde forma giyen 1.88 boyundaki Nazlı, İzmir'e dönmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Rot Koleji Şube Müdürü İsmail Yavuz, "Nazlı Alkan uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Genç yapımıza uygun ve takım ruhumuza büyük katkı verecek. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:00
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