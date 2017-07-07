İzmir Rota Koleji'nde Nazlı imzaladı
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Rota Koleji, Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor'dan pasör çaprazı Nazlı Alkan'la anlaştı.
Arkasspor'da profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncu, 3 yıl mavi beyazlı kulüpte görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Son olarak Samsun ekibinde forma giyen 1.88 boyundaki Nazlı, İzmir'e dönmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Rot Koleji Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "Nazlı Alkan uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Genç yapımıza uygun ve takım ruhumuza büyük katkı verecek. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:00
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‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
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Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
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