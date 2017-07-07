İzmir Rota Koleji'nde Nazlı imzaladı

Arkasspor'da profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncu, 3 yıl mavi beyazlı kulüpte görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Son olarak Samsun ekibinde forma giyen 1.88 boyundaki Nazlı, İzmir'e dönmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Rot Koleji Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "Nazlı Alkan uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Genç yapımıza uygun ve takım ruhumuza büyük katkı verecek. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.