Balıkesir BB Yazıcıoğulları'yla imzaladı
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi şampiyonluk hesapları yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da teknik danışmanlık görevine Türk voleybolunun önemli isimlerinden Reşat Yazıcıoğulları getirildi.
Uzun yıllar çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'na tarihinde ilk kez Avrupa finali oynatan Yazıcıoğulları Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Voleybol Şube Sorumlusu Mesut Eray ve Başantrenör Uğur Baysal'ın da katıldığı törende sözleşme imzaladı.
TAKIMIN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK
Başkan Hocaoğlu, Yazıcıoğulları'nın tecrübe, bilgi ve birikimi ile voleybolda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un geleceğine ışık tutacağını belirterek, böyle önemli bir ismi bünyelerine kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.37 yıldır profesyonel olarak voleybola hizmet veren 58 yaşındaki Yazıcıoğulları aralarında Fenerbahçe, Arçelik, Galatasaray, Güneş Sigorta, Beşiktaş'ın da yer aldığı pek çok kulübün yanı sıra milli takımın çeşitli kademelerinde görev yaptı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:00
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‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
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Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
Balıkesir BB Yazıcıoğulları'yla imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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