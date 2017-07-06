Sinead Jack, 1 yıl daha Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın geçen sezonki kadrosunda bulunan ve yakalanan başarılarda büyük pay sahibi olan Jack'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.



Açıklamada,"Yeni sezonda da Galatasaray forması giyecek olan genç oyuncumuz Sinead Jack'e başarılar dileriz." denildi.