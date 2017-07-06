Sinead Jack, 1 yıl daha Galatasaray'da
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Trinidad ve Tobagolu orta oyuncusu Sinead Jack'in sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın geçen sezonki kadrosunda bulunan ve yakalanan başarılarda büyük pay sahibi olan Jack'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada,"Yeni sezonda da Galatasaray forması giyecek olan genç oyuncumuz Sinead Jack'e başarılar dileriz." denildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:48
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 11
Yorum
İŞİ BİLİYORLAR ENES ÜNALI 2 SENE KİRAYA VERDİLER BELLİ BİR BEDELE ALINMAK ŞARTIYLA VALENCİYA YA SATTILAR ADAMLAR MANTIKLI
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İmzaya az kaldı
Toplam 11
Yorum
.............. kötü durumdasınız kabul edin
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 23
Yorum
FB ALMAYIN BUNU BOŞ VERİN MALİYETİ YÜKSEK GENÇ OYUNCU ALIN 7 NUMARA 8 NUMARA DAHA İYİ BUNU BOŞ VERİN
Sinead Jack, 1 yıl daha Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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