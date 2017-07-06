 Sinead Jack, 1 yıl daha Galatasaray'da – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    , 1 yıl daha 'da

    Sinead Jack, 1 yıl daha Galatasaray'da

    Kadın Voleybol Takımı, Trinidad ve Tobagolu orta oyuncusu 'in sözleşmesini uzattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın geçen sezonki kadrosunda bulunan ve yakalanan başarılarda büyük pay sahibi olan Jack'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada,"Yeni sezonda da Galatasaray forması giyecek olan genç oyuncumuz 'e başarılar dileriz." denildi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:48
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