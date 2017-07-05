Bursaspor'a voleybolda 9 imza
Kadınlar Voleybol 1'inici Ligi takımlarından Bursaspor, 9 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Amatör Şubeler Sorumlusu Sezer Sezgin'in katıldığı imza töreninde yeşil beyazlılar dış transferde Yeşilyurt'tan Burcu Genç, Bayramiç'ten Aclar Çölleroğlu, Esra Tınığ, Rota Koleji'nden Ecem Şahin, iç transferde ise pasörler İrem Özgür, Gizem Koçak, smaçör Busa Özden ve alt yapıdan libero Neslihan Özbek ile birer yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Sezer Sezgin, "Bu yıl kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum, sponsor bulunmaması nedeniyle genç bir kadro ile üst sıralarda yer almak için mücadele vereceğiz. Hedefimiz Bursaspor'u 1.Lig'de yine en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
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