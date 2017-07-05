 Bursaspor'a voleybolda 9 imza – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'a voleybolda 9 imza

    Bursaspor'a voleybolda 9 imza

    Kadınlar Voleybol 1'inici Ligi takımlarından , 9 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

    Amatör Şubeler Sorumlusu Sezer Sezgin'in katıldığı imza töreninde yeşil beyazlılar dış transferde Yeşilyurt'tan Burcu Genç, Bayramiç'ten Aclar Çölleroğlu, Esra Tınığ, Rota Koleji'nden Ecem Şahin, iç transferde ise pasörler İrem Özgür, Gizem Koçak, smaçör Busa Özden ve alt yapıdan libero Neslihan Özbek ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

    İmza töreninde konuşan Sezer Sezgin, "Bu yıl kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum, sponsor bulunmaması nedeniyle genç bir kadro ile üst sıralarda yer almak için mücadele vereceğiz. Hedefimiz 'u 1.Lig'de yine en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'a voleybolda 9 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.