Bursaspor'a voleybolda 9 imza

Amatör Şubeler Sorumlusu Sezer Sezgin'in katıldığı imza töreninde yeşil beyazlılar dış transferde Yeşilyurt'tan Burcu Genç, Bayramiç'ten Aclar Çölleroğlu, Esra Tınığ, Rota Koleji'nden Ecem Şahin, iç transferde ise pasörler İrem Özgür, Gizem Koçak, smaçör Busa Özden ve alt yapıdan libero Neslihan Özbek ile birer yıllık sözleşme imzaladı.



İmza töreninde konuşan Sezer Sezgin, "Bu yıl kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum, sponsor bulunmaması nedeniyle genç bir kadro ile üst sıralarda yer almak için mücadele vereceğiz. Hedefimiz Bursaspor'u 1.Lig'de yine en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi