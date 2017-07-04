 "Olimpiyat altınımız eksikti" – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    "Olimpiyat altınımız eksikti"

    "Olimpiyat altınımız eksikti"

    İşitme Engelli Erkek Milli Takımı'nın antrenörü Osman Çarkçı, "Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadı. Bir tek olimpiyat altınımız eksik. Onu da el birliğiyle kazanacağız” dedi.

    Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na () yaptıkları son kampla hazırklandıklarını belirten Osman Çarkçı, takımının daha önce 2015'te Paris'te Avrupa, 2016'da Washington'da dünya şampiyonluğu yaşadığını hatırlattı. Osman Çarkçı, 7 yıldır takımın başında olduğunu belirtirken şöyle konuştu:

    "Sporcularım onlar beni, ben de onları çok iyi tanıyorum. Artık onlar benim bir bakışımdan dahi ne demek istediğimi anlıyorlar. Onlarla vücut diliyle çok iyi anlaşıyoruz. Özellikle maçlarda sürekli göz teması kuruyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. İki aydır kamptayız. Bütün amacımız oyunlara iyi başlamak. Hedefimiz tabii ki final oynamak. İlk maçımızı Brezilya ile yapacağız."
    İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:

    "Kadir Akyıldız, Kaan Hilmi Çiçek, Furkan Genç, Ersin Hayta, Metin İmdat, Kerim Karabıçak, Rıdvan Karataş, Mehmet Kuzucu, Emrullah Palaz, Ahmet Metin Razbonyalı, Cevat Şimşek, Ozan Yağız, Hasan Yaşan, Fatih Yiğiter"

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:08
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