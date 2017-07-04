 Karşıyaka filede kadroyu korudu – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    filede kadroyu korudu

    Karşıyaka filede kadroyu korudu

    Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon altyapıdan oluşturduğu kadrosuyla play off oynayan , 30 Haziran'a kadar belirlenen yasal sürede tüm oyuncularından alacakları olmadığına ilişkin muvafakatname alarak kadrosunu korumayı başardı.

    Türkiye Voleybol Federasyonu'nun altyapıdan çıkan oyuncularla ilgili kulüplerden 30 Haziran'a kadar borçsuzluk yazısı istediğini belirten Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, şöyle dedi:
    "Altyapıdan yetişen oyuncular, alacakları bulunduğu takdirde serbest kalma hakkı elde ediyor. Biz son haziran ayı maaşlarını da yatırdık, kadromuzu koruduk. Voleybol Federasyonu'na lige katılım bedelini de ödedik. Transferde takıma uyum sağlayacak, genç ve yetenekli oyuncular alabiliriz."

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:21
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