Karşıyaka filede kadroyu korudu
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon altyapıdan oluşturduğu kadrosuyla play off oynayan Karşıyaka, 30 Haziran'a kadar belirlenen yasal sürede tüm oyuncularından alacakları olmadığına ilişkin muvafakatname alarak kadrosunu korumayı başardı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun altyapıdan çıkan oyuncularla ilgili kulüplerden 30 Haziran'a kadar borçsuzluk yazısı istediğini belirten Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, şöyle dedi:
"Altyapıdan yetişen oyuncular, alacakları bulunduğu takdirde serbest kalma hakkı elde ediyor. Biz son haziran ayı maaşlarını da yatırdık, kadromuzu koruduk. Voleybol Federasyonu'na lige katılım bedelini de ödedik. Transferde takıma uyum sağlayacak, genç ve yetenekli oyuncular alabiliriz."
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:21
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 18
Yorum
Analitik Fifa kıskacı varken Pepe'nin,Kameni'nin yaşına bakamazsın.Para olsa, lig kaliteli olsa kim alır bunları?Bu şartlarda iyi transfer ikisi de.
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Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 3
Yorum
TCelcius Aman olum dikkatli olun kazasız sakatlıksız bir kamp sezonu geçirelim allahın izniyle iyi sağlam gökhan faydalı olacaktır yeter ki çalışşın
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 14
Yorum
Ts Buyuk takım olmasak gelip sayfamızda yorum yapmazdınız zorunuza gitmesin
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