Karşıyaka filede kadroyu korudu

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun altyapıdan çıkan oyuncularla ilgili kulüplerden 30 Haziran'a kadar borçsuzluk yazısı istediğini belirten Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, şöyle dedi:

"Altyapıdan yetişen oyuncular, alacakları bulunduğu takdirde serbest kalma hakkı elde ediyor. Biz son haziran ayı maaşlarını da yatırdık, kadromuzu koruduk. Voleybol Federasyonu'na lige katılım bedelini de ödedik. Transferde takıma uyum sağlayacak, genç ve yetenekli oyuncular alabiliriz."