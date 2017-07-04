Galatasaray'dan kadroya takviye
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray, Buse Kayacan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Buse'nin, Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
İmza törenine Buse Kayacan'ın yanı sıra, Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Şükrü Yengil ile Takım Menajeri Nihan Güneyligil'in de katıldığı bildirildi.
Törende açıklamalarda bulunan Buse, "Böyle bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Galatasaray geçen sezon final oynayarak çok iyi işler başardı. Umarım biz de daha güzel başarılar elde edeceğiz ve herkesi gururlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Buse Kayacan'ın takıma katılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Nihan Güneyligil ise Buse'ye başarılar diledi.
Buse'nin libero pozisyonuna transfer edildiğini vurgulayan Şükrü Yengil de şunları kaydetti:
"Buse çok yetenekli bir oyuncu, Galatasaray'a katkısı çok olacaktır. Kişiliğiyle, oyunuyla bize yakışan bir oyuncu. Aramıza katıldığı için çok mutluyum. Yeni sezonda yeni başarılara beraber koşacağız."
Yengil, "Transfer çalışmalarımız devam edecek ve takıma yeni takviyeler yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:01
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Aboubakar direniyor
Toplam 21
Yorum
Forman hazır Abou işini hallet gel Seni seviyoruz
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2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 15
Yorum
norvecteyananfener fenerbahce ayagindaki bir prangadan kurtulmustur, ronaldo transfer edilseydi bu adamin gidisi kadar sevinmezdim. camiamiza hayirli olsun.
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 28
Yorum
kartalpençesi kıskananlar çatlasın.
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