15. Boris Yeltsin Turnuvası
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya'da yapılacak 15. Boris Yeltsin Turnuvası'nda mücadele edecek.
Ekaterinburg kentinde 26-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için Rusya'ya giden A Milliler, organizasyonda ev sahibi ülkenin yanı sıra Bulgaristan, Kazakistan ve Sırbistan ile karşılaşacak. Tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonrası, şampiyon belli olacak.
A Milli Takım Menajeri Pelin Emniyetli, turnuvanın hem tempo yakalamak hem de takımın kondisyonunu görmek açısından iyi bir fırsat olacağını ifade ederek, "Boris Yeltsin Turnuvası'nın, ilk etabını 7-9 Temmuz'da Ankara'da yapacağımız Dünya Grand Prix karşılaşmaları öncesi de iyi bir hazırlık olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda bulunan oyuncular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:
Milli Takım kadrosu
Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Fatma Yıldırım, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Hatice Gizem Örge, Kübra Akman Çalışkan, Meliha İsmailoğlu, Melis Durul, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan.
Maç programı
27 Haziran Salı:
17.00 Türkiye-Rusya
28 Haziran Çarşamba:
14.30 Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran Perşembe:
14.30 Türkiye-Sırbistan
30 Haziran Cuma:
14.30 Kazakistan-Türkiye
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:30
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Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Toplam 2
Yorum
öğretici senden kurtulduğumuz günü GS bayramı ilan edeceğiz !
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Arda derbisi
Toplam 48
Yorum
Kartalist Arda renklilere gitsin..bize artist degil sporcu lazim.
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Josef: Öncelik Vasco’da
Toplam 3
Yorum
TCelcius Bu çocuğa baktığımda aklıma hep fenerin içine aldığı 8m euroluk o devasa büyüklükteki yüzyılın olmasada 50 yılın cıbığı geliyor.:D
15. Boris Yeltsin Turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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