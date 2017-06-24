15. Boris Yeltsin Turnuvası

Ekaterinburg kentinde 26-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için Rusya'ya giden A Milliler, organizasyonda ev sahibi ülkenin yanı sıra Bulgaristan, Kazakistan ve Sırbistan ile karşılaşacak. Tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonrası, şampiyon belli olacak.

A Milli Takım Menajeri Pelin Emniyetli, turnuvanın hem tempo yakalamak hem de takımın kondisyonunu görmek açısından iyi bir fırsat olacağını ifade ederek, "Boris Yeltsin Turnuvası'nın, ilk etabını 7-9 Temmuz'da Ankara'da yapacağımız Dünya Grand Prix karşılaşmaları öncesi de iyi bir hazırlık olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda bulunan oyuncular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

Milli Takım kadrosu

Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Fatma Yıldırım, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Hatice Gizem Örge, Kübra Akman Çalışkan, Meliha İsmailoğlu, Melis Durul, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan.

Maç programı

27 Haziran Salı:

17.00 Türkiye-Rusya

28 Haziran Çarşamba:

14.30 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran Perşembe:

14.30 Türkiye-Sırbistan

30 Haziran Cuma:

14.30 Kazakistan-Türkiye