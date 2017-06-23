Rota Koleji'nde Ecem kaldı
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Rota Koleji, iç transferde 18 yaşındaki pasör çaprazı Ecem Bayraktaroğlu ile sözleşme yeniledi.
Altyapıdan yetişen 1.93 boyundaki Ecem, Bursa'daki Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan kadroda yer aldı ve performansıyla dikkat çekti. Kadrolarını büyük ölçüde şekillendirdiklerini belirten Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "İç ve dış transferde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Genç, ses getiren, mücadele gücü yüksek, son sayıya kadar savaşan bir takım yaratma çabası içindeyiz. Ecem de bu kadronun önemli bir parçası olacak. Transferler çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:44
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
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