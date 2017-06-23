Rota Koleji'nde Ecem kaldı

Altyapıdan yetişen 1.93 boyundaki Ecem, Bursa'daki Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan kadroda yer aldı ve performansıyla dikkat çekti. Kadrolarını büyük ölçüde şekillendirdiklerini belirten Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "İç ve dış transferde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Genç, ses getiren, mücadele gücü yüksek, son sayıya kadar savaşan bir takım yaratma çabası içindeyiz. Ecem de bu kadronun önemli bir parçası olacak. Transferler çalışmalarımız devam ediyor" dedi.