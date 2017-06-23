 Rota Koleji'nde Ecem kaldı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Rota Koleji'nde Ecem kaldı

    Rota Koleji'nde Ecem kaldı

    Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Rota Koleji, iç transferde 18 yaşındaki pasör çaprazı Ecem Bayraktaroğlu ile sözleşme yeniledi.

    Altyapıdan yetişen 1.93 boyundaki Ecem, Bursa'daki Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan kadroda yer aldı ve performansıyla dikkat çekti. Kadrolarını büyük ölçüde şekillendirdiklerini belirten Voleybol Şube Müdürü İsmail Yavuz, "İç ve dış transferde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Genç, ses getiren, mücadele gücü yüksek, son sayıya kadar savaşan bir takım yaratma çabası içindeyiz. Ecem de bu kadronun önemli bir parçası olacak. Transferler çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rota Koleji'nde Ecem kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.