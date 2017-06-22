 VakıfBank, Zhu Ting ile nikah tazeledi – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    VakıfBank, ile nikah tazeledi

    VakıfBank, Zhu Ting ile nikah tazeledi

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, Çinli oyuncusu 'in sözleşmesini uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu olan takımda, turnuvaların en değerli oyuncusu (MVP) seçilen 'in sözleşmesi yenilendi.

    Zhu Ting, Çin Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış ve o turnuvanın da MVP'si seçilmişti.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:44
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