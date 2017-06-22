VakıfBank, Zhu Ting ile nikah tazeledi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, Çinli oyuncusu Zhu Ting'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu olan takımda, turnuvaların en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Zhu Ting'in sözleşmesi yenilendi.
Zhu Ting, Çin Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış ve o turnuvanın da MVP'si seçilmişti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:44
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Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor
Toplam 10
Yorum
haklısın etoo..vander love ikilisi feneri uçurur.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
aykut sistemine uygun oyun zekası olmayan tam bir yan pasçıdır üretkenlik hiçtir.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
gerek var mı sizce josue sadece yanındakine ver-al yapar kısa pas..klas bir pas oyunu yok. 8 numara ehh biraz..10 asla değil..ekicinin yedeği olur.
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