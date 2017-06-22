VakıfBank, Zhu Ting ile nikah tazeledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu olan takımda, turnuvaların en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Zhu Ting'in sözleşmesi yenilendi.

Zhu Ting, Çin Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış ve o turnuvanın da MVP'si seçilmişti.