17 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'da yapılacak Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Stara Zagora kentinde yarın başlayacak ve 5 gün sürecek şampiyonaya katılmak üzere bu ülkeye giden Türk Milli Takımı, 2. Grup'ta Bosna Hersek, Karadağ ve Makedonya ile karşılaşacak. 1. Grup'ta ise ev sahibi Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Sırbistan karşı karşıya gelecek.
Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Yarı finalin galipleri şampiyonluk, mağlup takımları ise bronz madalya için oynayacak.
Başantrenör Hüseyin Düzceler yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:
Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Ali Kaan Çil, Baran Yılmaz, Cafer Kirkit, Eber Berkün Üstündağ, Efe Bayram, Efe Ramazan Mandıracı, Fatih Serhat Uzun, Kaan Gürbüz, Necmi Tokatlıoğlu, Sinan Yalçın.
Maç programı
Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı şöyle:
23 Haziran Cuma:
13.30 Türkiye-Makedonya
24 Haziran Cumartesi:
18.00 Türkiye-Bosna Hersek
25 Haziran Pazar:
18.00 Karadağ-Türkiye
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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