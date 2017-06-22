 Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    <a href="/index/kucuk-erkekler-balkan-sampiyonasi?id=0fcfd6a4-0668-4b8a-8edb-86320021b763" class="" rel="tag">Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası</a>

    17 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'da yapılacak 'nda mücadele edecek.

    Stara Zagora kentinde yarın başlayacak ve 5 gün sürecek şampiyonaya katılmak üzere bu ülkeye giden Türk Milli Takımı, 2. Grup'ta Bosna Hersek, Karadağ ve Makedonya ile karşılaşacak. 1. Grup'ta ise ev sahibi Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Sırbistan karşı karşıya gelecek.

    Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Yarı finalin galipleri şampiyonluk, mağlup takımları ise bronz madalya için oynayacak.

    Başantrenör Hüseyin Düzceler yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:

    Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Ali Kaan Çil, Baran Yılmaz, Cafer Kirkit, Eber Berkün Üstündağ, Efe Bayram, Efe Ramazan Mandıracı, Fatih Serhat Uzun, Kaan Gürbüz, Necmi Tokatlıoğlu, Sinan Yalçın.

    Maç programı
    Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı şöyle:

    23 Haziran Cuma:

    13.30 Türkiye-Makedonya

    24 Haziran Cumartesi:

    18.00 Türkiye-Bosna Hersek

    25 Haziran Pazar:

    18.00 Karadağ-Türkiye

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:26
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