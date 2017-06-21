 İyi olmak yetmez! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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HEPSİ
    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    İyi olmak yetmez!

    İyi olmak yetmez!
    , transferlerle iyice güçlendiklerini belirterek, "Kadro kalitemiz arttı. Bundan sonra iyi olan değil, en iyi olan formayı giyecek. Benim herhangi bir endişem yok. Tek düşüncem Fenerbahçe'nin şampiyon olması" diye konuştu.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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