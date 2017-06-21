 Fileye Beşiktaşlı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Fileye Beşiktaşlı

    Fileye Beşiktaşlı
    Voleybolda transfer fırtınası başlatan F.Bahçe, erkek takımına bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın orta oyuncusu 31 yaşındaki Ferhat Akdeniz'i renklerine kattı. Kulüp resmi siteden "Hoş geldin" mesajı yayınladı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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