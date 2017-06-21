Fileye Beşiktaşlı

Voleybolda transfer fırtınası başlatan F.Bahçe, erkek takımına bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın orta oyuncusu 31 yaşındaki Ferhat Akdeniz'i renklerine kattı. Kulüp resmi siteden "Hoş geldin" mesajı yayınladı.