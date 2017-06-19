 Ahmet Karataş Fenerbahçe’de – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’de

    Ahmet Karataş Fenerbahçe’de
    Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Arkas Spor'da libero olarak oynayan 1991 doğumlu ile anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada "Ahmet Karataş'a kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen voleybol takımımızda başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Karataş Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.