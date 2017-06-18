 Fenerbahçe’den fileye 2 takviye birden – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Fenerbahçe’den fileye 2 takviye birden

    Fenerbahçe’den fileye 2 takviye birden
    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'ta forma giyen 30 yaşındaki Resul Tekeli ile Tokat Belediye Plevne'de oynayan 26 yaşındaki Burak Hazırol'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Her iki voleybolcuya hoş geldin diyor, 'mıza da başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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