Filede 2 imza

Erkek Voleybol Takımı kadrosunu 2 isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, İzzet Ünver ve Jurij Gladyr'i kadrosuna kattı. İzzet smaçör, Gladyr ise orta oyuncu olarak görev yapıyor. Resmi site başarılar diledi. İzzet hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.