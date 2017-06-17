 Filede 2 imza – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Filede 2 imza

    Filede 2 imza
    Erkek Voleybol Takımı kadrosunu 2 isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, İzzet Ünver ve Jurij Gladyr'i kadrosuna kattı. İzzet smaçör, Gladyr ise orta oyuncu olarak görev yapıyor. Resmi site başarılar diledi. İzzet hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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