A Milliler, Çin'e boyun eğdi

Dünya Ligi'nde G2 Grubu mücadelesi Çin'in Kunshan kentinde başladı. Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşılaştı.

Kunshan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti, büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takımın da birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı ilk seti Çin, 48 dakika sonunda 43-41 önde tamamladı.

Türkiye karşısında diğer setleri de 26-24 ve 25-21 önde bitiren Çin, 1 saat 45 dakika süren müsabakayı 3-0 kazandı.

Gruptaki diğer maçta ise Avustralya, Japonya'yı 29-27, 18-25, 24-26, 25-21 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yendi.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 10.00'da Japonya ile oynayacak.