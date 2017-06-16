A Milliler, Çin'e boyun eğdi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin'e 3-0 mağlup oldu.
Kunshan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti, büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takımın da birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı ilk seti Çin, 48 dakika sonunda 43-41 önde tamamladı.
Türkiye karşısında diğer setleri de 26-24 ve 25-21 önde bitiren Çin, 1 saat 45 dakika süren müsabakayı 3-0 kazandı.
Gruptaki diğer maçta ise Avustralya, Japonya'yı 29-27, 18-25, 24-26, 25-21 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yendi.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 10.00'da Japonya ile oynayacak.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:20
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 23
Yorum
GS1905 Bundan sonra bir strateji belirlenerek bir futbolcuya ödenecek maksimum senelik ücret 1,5 milyon euro yu geçmemelidir.Ajax ve Porto modeli
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 23
Yorum
GS1905 Gereksiz transfer yapılarak yada oyunculara fahiş senelik ücretler ödenerek çarçur edilmemelidir.
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Ronaldo, R. Madrid'den ayrılıyor
Toplam 9
Yorum
seda fatih terimdir .. gerçek bu seda fatih terimdir ..
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