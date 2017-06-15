Rakip Posojilnica
Efeler Voleybol Ligi'ndi 3. bitiren Fenerbahçe'nin CEV Şampiyonlar Ligi üçüncü turundaki belli oldu.
GİDENLERE TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 6 isim ayrıldı. Kanarya resmi sitesinden sözleşmeleri yenilenmeyen Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla'ya teşekkür etti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:39
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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