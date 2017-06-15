 Rakip Posojilnica – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Rakip Posojilnica

    Rakip Posojilnica

    Efeler Voleybol Ligi'ndi 3. bitiren 'nin CEV Şampiyonlar Ligi üçüncü turundaki belli oldu.

    Sarı-lacivertliler, Posojilnica ile eşleşti. İlk karşılaşma 8 Kasım'da deplasmanda, rövanşı 12 Kasım'da İstanbul'da olacak.

    GİDENLERE TEŞEKKÜR
    Erkek Voleybol Takımı'ndan 6 isim ayrıldı. Kanarya resmi sitesinden sözleşmeleri yenilenmeyen Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla'ya teşekkür etti.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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