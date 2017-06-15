A Milliler'in rakibi Çin

FIVB Dünya Ligi'nin 3. ve son ayağında G2 Grubu müsabakalarına Çin'in Kunshan kenti ev sahipliği yapacak. Grupta Çin, Japonya, Avustralya ve Türkiye mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, G2 Grubu'ndaki ilk maçını yarın TSİ 14.00'te Çin ile yapacak.

Türkiye, daha önce Ankara'da oynanan C2 Grubu müsabakalarında 3'te 3 yapmış, Japonya'nın ev sahipliğindeki E2 Grubu'nda ise 3 maçını da kaybetmişti.

Dünya Ligi'nde tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımların aldıkları galibiyetler ve puanlar, bir havuzda birleşecek. En çok galibiyeti alan 3 takımın yanı sıra ev sahibi Avustralya'nın da katılımıyla FIVB Dünya Ligi Dörtlü Final'i, 24-25 Haziran tarihlerinde Avustralya'nın Gold Coast şehrinde organize edilecek.

Türkiye'nin, G2 Grubu'nda oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

17 Haziran Cumartesi:

10.00 Japonya-Türkiye

18 Haziran Pazar:

10.00 Türkiye-Avustralya