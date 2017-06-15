A Milliler'in rakibi Çin
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, G2 Grubu'ndaki ilk maçını yarın TSİ 14.00'te Çin ile yapacak.
Türkiye, daha önce Ankara'da oynanan C2 Grubu müsabakalarında 3'te 3 yapmış, Japonya'nın ev sahipliğindeki E2 Grubu'nda ise 3 maçını da kaybetmişti.
Dünya Ligi'nde tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımların aldıkları galibiyetler ve puanlar, bir havuzda birleşecek. En çok galibiyeti alan 3 takımın yanı sıra ev sahibi Avustralya'nın da katılımıyla FIVB Dünya Ligi Dörtlü Final'i, 24-25 Haziran tarihlerinde Avustralya'nın Gold Coast şehrinde organize edilecek.
Türkiye'nin, G2 Grubu'nda oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:
Yarın:
14.00 Çin-Türkiye
17 Haziran Cumartesi:
10.00 Japonya-Türkiye
18 Haziran Pazar:
10.00 Türkiye-Avustralya
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:32
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Gomis gün sayıyor
Toplam 3
Yorum
fatih44 5 1 yıllık kontrat yapsaydınız, sonraki satışından da pay verirdik..
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Dirar açıklanıyor
Toplam 3
Yorum
egeli bilen bilmeyen yorum yapıyor adam monacoda 30 maç oynamıs ihtiyar deniyor monaco futbolu bizim kadar bilmiyor demekki
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Tehlikeli bir silah
Toplam 3
Yorum
Sakaryali gider forvete janko tarzı uzun boylu adam alır. kanatlardan orta gelmeyince vay efendim niye olmuyo derler. adam orta yapamıyor,gol atamıyor
A Milliler'in rakibi Çin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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