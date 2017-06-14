 Jerkov imzaladı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Jerkov imzaladı

    Jerkov imzaladı
    Sarı Melekler kadrosunu Mia Jerkov ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Çanakkale Belediye'de forma giyen 1.92 boyundaki smaçörü renklerine bağladı. Jerkov "Büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jerkov imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.