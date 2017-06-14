Jerkov imzaladı

Sarı Melekler kadrosunu Mia Jerkov ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Çanakkale Belediye'de forma giyen 1.92 boyundaki smaçörü renklerine bağladı. Jerkov "Büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.