Mia Jerkov Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hırvat voleybolcu Mia Jerkov’u kadrosuna kattı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:14
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Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki!
Toplam 22
Yorum
sami bu sozde futbol yorumculari ve cakma ulemalari Turk futbolunu batirdi, bunlarda var oldukca futbolumuz bir adim one gitmez
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Emre Mor müjdesi
Toplam 29
Yorum
Mert beşiktaş olarak istemiyoruz iyi olsa zaten kulübünde oynar biraz akıllı olun kerim frey bundan iydi benim görüşüm
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Gomis heyecanı
Toplam 44
Yorum
1905 Gelmek istemiyor :( Kaynak saglam.
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