 Filede Natalia ile devam – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Filede Natalia ile devam

    Filede Natalia ile devam
    Kadınlar Voleybol Ligi'nde şampiyon olan geçen sezonun yıldızlarından Natalia Pereira'nın sözleşmesini yeniledi. Brezilyalı yıldız "Burada çok mutluyum. Yeni başarılara hazırım" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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