Arkasspor'da Sanchez ve Bravo kaldı
Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, iç transferde Kübalı pasör çaprazı Michael Sanchez ve Brezilyalı smaçör Joao Paulo Bravo ile yola devam etme kararı aldı.
Geride bıraktığımız sezon mavi beyazlı ekibin Halkbank'a şampiyonluğu kaptırdığı final serisinde "En İyi Smaçör" seçilen görülen Sanchez ve kaptanlık görevini üstlenen Bravo, sözleşmelerini 1'er yıl uzattı. Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci kez mücadele etmeye hazırlanan Arkasspor; daha önceğ Kanadalı pasör Sanders, Brezilyalı smaçör Borges, orta oyuncu Hakkı ve libero Ahmet ile yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan libero Burak Mert, Sırp pasör Aleksa Brdjovic ve Alman smaçör Christian Fromm ile el sıkıştı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:14
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Elia Başakşehir’de
Toplam 5
Yorum
sdf sdf niye fener almaz şu adamı ki
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Belhanda için limitini zorluyor
Toplam 5
Yorum
serdar akay istikrarsız v kaplumbağa yine gs yine fos 1 transfer daha yine paralar çöpe,bu başkan cenk ergün ,ftbl cahili gs scoutları ile sürünmeye de
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 2
Yorum
Vizyon yok! Anlayın artık. Biz Porto değiliz, biz Ajax değiliz. Genç oyuncular bizde kaybolup gidiyo. Biz 30 oyuncular alabilirz. Günü kurtarmak için.
Arkasspor'da Sanchez ve Bravo kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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