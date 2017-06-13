 Arkasspor'da Sanchez ve Bravo kaldı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Arkasspor'da Sanchez ve Bravo kaldı

    Arkasspor'da Sanchez ve Bravo kaldı

    Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, iç transferde Kübalı pasör çaprazı Michael Sanchez ve Brezilyalı smaçör Joao Paulo Bravo ile yola devam etme kararı aldı.

    Geride bıraktığımız sezon mavi beyazlı ekibin Halkbank'a şampiyonluğu kaptırdığı final serisinde "En İyi Smaçör" seçilen görülen Sanchez ve kaptanlık görevini üstlenen Bravo, sözleşmelerini 1'er yıl uzattı. Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci kez mücadele etmeye hazırlanan Arkasspor; daha önceğ Kanadalı pasör Sanders, Brezilyalı smaçör Borges, orta oyuncu Hakkı ve libero Ahmet ile yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan libero Burak Mert, Sırp pasör Aleksa Brdjovic ve Alman smaçör Christian Fromm ile el sıkıştı.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:14
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