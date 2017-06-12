 Efeler’den üç maçta sıfır – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Efeler’den üç maçta sıfır

    Efeler’den üç maçta sıfır
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da yapılan 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu 3. ve son maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi. Daha önce G.Kore ve Japonya'ya mağlup olan Efeler, 25-23, 25-22, 26-28, 25-21'lik setlerle maçı kaybedip 1 puanda kaldı. Türkiye son grup maçlarına 16-18 Haziran tarihlerinde Çin'de çıkacak ve G2 Grubu'nda Çin, Japonya ve Avustralya ile oynayacak. En çok galibiyeti alan 3 takım ile ev sahibi Avustralya'yla birlikte Dünya Ligi Dörtlü Final'i, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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