Efeler’den üç maçta sıfır

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da yapılan 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu 3. ve son maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi. Daha önce G.Kore ve Japonya'ya mağlup olan Efeler, 25-23, 25-22, 26-28, 25-21'lik setlerle maçı kaybedip 1 puanda kaldı. Türkiye son grup maçlarına 16-18 Haziran tarihlerinde Çin'de çıkacak ve G2 Grubu'nda Çin, Japonya ve Avustralya ile oynayacak. En çok galibiyeti alan 3 takım ile ev sahibi Avustralya'yla birlikte Dünya Ligi Dörtlü Final'i, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.