 Filede yine hüsran – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Filede yine hüsran

    Filede yine hüsran
    , 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu 2. maçında Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, böylece E2 Grubu'ndaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki 3. ve son maçında bugün Slovenya ile kapışacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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