 Neslihan Demir: Şampiyon olacağız – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    : Şampiyon olacağız

    Neslihan Demir: Şampiyon olacağız
    G.Saray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Güler, sarı-kırmızılı camiaya katıldığı için çok heyecanlı olduğunu ve yeni sezon için sabırsızlandığını söyledi. Güler, "Galatasaray forması giymeyi büyük bir heyecanla bekliyorum. Güçlü bir kadromuz var. İnşallah hep birlikte mücadele edin, Avrupa Şampiyon'u olacağız" diye konuştu.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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