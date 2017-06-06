Fenerbahçe'den bir transfer daha
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında İlbank'tan Ezgi Dağdelenler ile anlaşma sağlandı.
Smaçör mevkisinde oynayan 1993 doğumlu Ezgi Dağdelenler, geçen sezon İlbank forması giymişti.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
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"Türkiye Futbol Direktörü ne iş yapar bilmiyorum"
Toplam 1
Yorum
Sefeer Kocaman öğrenmek istiyorsan git terim sana öğret sin. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Git hocan öğret sin.
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Resmen Fenerli
Toplam 61
Yorum
alex sanane seni ne ilgilendirir.adam para için gelmedi FByi seçti baskılara rağmen bjkye gitmedi.NOKTA!!.
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Mancini, eski öğrencisini istiyor
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu Hemen hemen hiç durmasın galerici de yong u da alsın gitsin.. valla taraftarın sevgilisi değil
Fenerbahçe'den bir transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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