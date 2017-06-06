 Fenerbahçe'den bir transfer daha – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    'den bir transfer daha

    Fenerbahçe'den bir transfer daha

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan , yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında İlbank'tan Ezgi Dağdelenler ile anlaşma sağlandı.

    Smaçör mevkisinde oynayan 1993 doğumlu Ezgi Dağdelenler, geçen sezon İlbank forması giymişti.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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