 Çakıroğlu imzayı attı – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Çakıroğlu imzayı attı

    Çakıroğlu imzayı attı
    , Kadın Voleybol Takımına önemli bir takviye yaptı. Sarı Melekler 23 yaşında, 1.81 boyundaki smaçör 'nu renklerine bağladı. Damla "Kariyerime Fenerbahçe'de devam edeceğim için mutluyum. Bu formaya ve camiaya layık olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çakıroğlu imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.