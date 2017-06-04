Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalleri'nde

2018 FIVB A Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, bugün gruptaki beşinci ve son karşılaşmasında Karadağ'ı 25-16, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider olarak bitirdi.



Ay-yıldızlılar grubunu ilk sırada tamamlayarak, 29 Eylül - 20 Ekim 2018 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek 2018 A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.



