Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalleri'nde
Avrupa Kıta Elemeleri'nde Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan Kadın Voleybol Mili Takımı, Dünya Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı.
2018 FIVB A Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, bugün gruptaki beşinci ve son karşılaşmasında Karadağ'ı 25-16, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider olarak bitirdi.
Ay-yıldızlılar grubunu ilk sırada tamamlayarak, 29 Eylül - 20 Ekim 2018 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek 2018 A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:41
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6 oyuncu veda etti
Toplam 6
Yorum
snd Yazık vallahi adamlar 4.clüğü kutluyorlar
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 16
Yorum
FAA ağla alex açılırsın.
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Aziz Y'nin oyuncağı olacaksan FB'ye hiç gitme. Kişiliğine yazık olur. İlkelerinden vaz geçme. Pozitif futbol oynat. Ali Koç sana daha uygun.
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalleri'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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