Filede ‘6 imza’ birden

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Takımı'nda 6 oyuncunun sözleşmesi yenilendi. Resmi siteden yapılan açıklamada; Eda Erdem, Polen Uslupehlivan, Saniye Merve, Melis Yılmaz, Diclenur Babat ve Bahar Toksoy Guidetti ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.