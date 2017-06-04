 Filede ‘6 imza’ birden – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Filede ‘6 imza’ birden

    Filede ‘6 imza’ birden
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Takımı'nda 6 oyuncunun sözleşmesi yenilendi. Resmi siteden yapılan açıklamada; Eda Erdem, Polen Uslupehlivan, Saniye Merve, Melis Yılmaz, Diclenur Babat ve Bahar Toksoy Guidetti ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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