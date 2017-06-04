 Fenerbahçe'den iki takviye birden! – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    'den iki takviye birden!

    Fenerbahçe'den iki takviye birden!

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu , kadrosuna iki takviye birden yaptı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında Çağla Akın ve Damla Çakıroğlu'nu transfer etti.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden 1995 doğumlu pasör Çağla Akın, son olarak Beşiktaş forması giydi. Takımın yeni transferlerinden 1994 doğumlu smaçör Damla Çakıroğlu ise geçen sezonu Beylikdüzü'nde geçirmişti.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
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