Fenerbahçe'den iki takviye birden!

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında Çağla Akın ve Damla Çakıroğlu'nu transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden 1995 doğumlu pasör Çağla Akın, son olarak Beşiktaş forması giydi. Takımın yeni transferlerinden 1994 doğumlu smaçör Damla Çakıroğlu ise geçen sezonu Beylikdüzü'nde geçirmişti.