Fenerbahçe'den iki takviye birden!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, kadrosuna iki takviye birden yaptı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında Çağla Akın ve Damla Çakıroğlu'nu transfer etti.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden 1995 doğumlu pasör Çağla Akın, son olarak Beşiktaş forması giydi. Takımın yeni transferlerinden 1994 doğumlu smaçör Damla Çakıroğlu ise geçen sezonu Beylikdüzü'nde geçirmişti.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
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Galatasaray Belhanda ile anlaştı
Toplam 18
Yorum
metinn sneijder iyi oyuncu olabilir ama yillik 5milyonu bulan maliyeti fazladir belhanda alinabilirse GS icin uygun transeferdir
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Ada yolcusu
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Arda kardeşim sen ve Emre Belezoğlu bu memleketin yetiştirdiği en büyük değerlerdensiniz üzülme senin bu haline sevinenler var onlara inat a
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4 oyuncuyla anlaştık
Toplam 9
Yorum
FB "Futbol takimi basarisiz, sorumlusu benim." Demek kolay ya! Eeee Aziz efendi, icraat nerde? Hesap nerde?
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