 İsviçre’yi ezdik – Fotomaç – 02 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İsviçre’yi ezdik

    İsviçre’yi ezdik
    , 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. 63 dakika süren maçın setlerini; 25-16, 25-11 ve 25-17 alan millilerimiz, bugün Romanya ile karşılaşacak.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsviçre’yi ezdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.