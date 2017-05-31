 Rakip Kosova – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Rakip Kosova

    Rakip Kosova
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Kosova ile karşılaşacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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