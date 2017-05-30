Türkiye'nin ilk rakibi Kosova
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarın Kosova ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarın Kosova ile karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek elemelerde Türkiye, 5 karşılaşmaya çıkacak.
Türkiye, ilk maçını yarın TSİ 15.00'te Kosova ile yapacak.
Elemelerde milli takımın diğer maç programı TSİ şöyle:
1 Haziran Perşembe:
15.00 İsviçre-Türkiye
2 Haziran Cuma:
20.00 Türkiye-Romanya
3 Haziran Cumartesi:
17.30 Bulgaristan-Türkiye
4 Haziran Pazar:
15.00 Türkiye-Karadağ
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:06
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Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
Gökhan fatih kım kı kacıcak ya . Adamı td yaptımnız
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Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 8
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
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Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
Türkiye'nin ilk rakibi Kosova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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