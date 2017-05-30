 Türkiye'nin ilk rakibi Kosova – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Türkiye'nin ilk rakibi Kosova

    Türkiye'nin ilk rakibi Kosova

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarın Kosova ile karşılaşacak.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarın Kosova ile karşı karşıya gelecek.

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek elemelerde Türkiye, 5 karşılaşmaya çıkacak.

    Türkiye, ilk maçını yarın TSİ 15.00'te Kosova ile yapacak.

    Elemelerde milli takımın diğer maç programı TSİ şöyle:

    1 Haziran Perşembe:

    15.00 İsviçre-Türkiye

    2 Haziran Cuma:

    20.00 Türkiye-Romanya

    3 Haziran Cumartesi:

    17.30 Bulgaristan-Türkiye

    4 Haziran Pazar:

    15.00 Türkiye-Karadağ

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:06
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