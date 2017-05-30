 Cansu Çetin G.Saray’da – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Cansu Çetin G.Saray’da

    Cansu Çetin G.Saray’da
    G.Saray Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli smaçör Cansu Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. SArı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin'e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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