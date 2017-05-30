Cansu Çetin G.Saray’da

G.Saray Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli smaçör Cansu Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. SArı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin'e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.