Cansu Çetin Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 1993 doğumlu smaçör Cansu Çetin'i kadrosuna kattı." denildi.

Cansu'nun son 2 sezonda VakıfBank ile Türkiye Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonlukları yaşadığının kaydedildiği açıklamada, "Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin'e hoş geldin diyor; sarı kırmızı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.