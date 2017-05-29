 Cansu Çetin Galatasaray'da – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'da

    Cansu Çetin Galatasaray'da

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli smaçör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 1993 doğumlu smaçör 'i kadrosuna kattı." denildi.

    Cansu'nun son 2 sezonda VakıfBank ile Türkiye Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonlukları yaşadığının kaydedildiği açıklamada, "Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin'e hoş geldin diyor; sarı kırmızı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:17
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