Cansu Çetin Galatasaray'da
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki milli smaçör Cansu Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 1993 doğumlu smaçör Cansu Çetin'i kadrosuna kattı." denildi.
Cansu'nun son 2 sezonda VakıfBank ile Türkiye Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonlukları yaşadığının kaydedildiği açıklamada, "Altyapı ve A milli takımlarda 80 kez milli takım forması giyen Cansu, önümüzdeki 2 sezon takımımızın formasını giyecek. Cansu Çetin'e hoş geldin diyor; sarı kırmızı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:17
-
Şampiyon Beşiktaş
Toplam 35
Yorum
Fb Birde utanmadan seviniyorlar. Inadına en büyük fenerbahçe.
-
Babel'den milli takım sitemi
Toplam 12
Yorum
KaraK Advocaat TD olsaydi zaten FB'de birseyler yapardi kadro seçimlerine bak sene boyunca... Bizden Q7 avrupa, Aboubakar Afrika Sampiyonu oldu ;)
-
“Oyuncularımın aklı kupa finalinde”
Toplam 1
Yorum
BJK İNŞALLAH ALIRSINIZ HOCAM
Cansu Çetin Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.