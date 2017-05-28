Tatiana Kosheleva resmen Aslan

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi 1988 doğumlu Rus smaçör Tatiana Kosheleva, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tatiana Kosheleva'nın imza törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce ve Takım Menajeri Nihan Güneyligil de katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Takım Menajeri Nihan Güneyligil, "Takımımız adına önemli ve büyük bir adım attık. Arkadaşıma ekibimize hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu transferde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın başkanımız ve şube yöneticimize yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli ve çok büyük bir adım. Devamı gelecek, bu sene her şey süper olacak" diye konuştu.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Tatiana Kosheleva ise, "Takım için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza bana gönderdikleri mesajlardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yüce: "Rusya'nın önemli oyuncularından birini transfer ettik"

Rusya'nın önemli oyuncularından birini transfer ettiklerini vurgulayan Ali Yüce, "Sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna, transferde emeği geçen menajerlere ve şube çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Transferlerimizin devamı gelecek. Bütün Galatasaray camiasına armağan olsun. Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuracağız. Şimdiye kadar transferlerimizde bunu gösterdik, bundan sonra da taraftarlarımız beklenti içinde olsun. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı olacaktır" ifadelerini kullandı

Öte yandan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da saha antrenörü olarak görev yapan Rus Fedor Kuzin ile de sözleşme imzaladı.