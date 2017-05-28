Tatiana Kosheleva resmen Aslan
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi 1988 doğumlu Rus smaçör Tatiana Kosheleva, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Tatiana Kosheleva ise, "Takım için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza bana gönderdikleri mesajlardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yüce: "Rusya'nın önemli oyuncularından birini transfer ettik"
Rusya'nın önemli oyuncularından birini transfer ettiklerini vurgulayan Ali Yüce, "Sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna, transferde emeği geçen menajerlere ve şube çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Transferlerimizin devamı gelecek. Bütün Galatasaray camiasına armağan olsun. Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuracağız. Şimdiye kadar transferlerimizde bunu gösterdik, bundan sonra da taraftarlarımız beklenti içinde olsun. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı olacaktır" ifadelerini kullandı
Öte yandan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da saha antrenörü olarak görev yapan Rus Fedor Kuzin ile de sözleşme imzaladı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:06
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
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Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
Tatiana Kosheleva resmen Aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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