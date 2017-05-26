 Ahmet Fenerbahçe’de – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Ahmet Fenerbahçe’de

    Ahmet Fenerbahçe’de
    Sezon üçüncü bitiren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'un liberosu Ahmet Karataş'la anlaştı. Normal sezonun en iyi liberosu olan 26 yaşındaki voleybolcu, mavi-beyazlı takımdan ayrılan üçüncü isim oldu. Ahmet'i F.Bahçe'ye kaptıran Arkas, İBB'den libero Burak Mert'le prensipte anlaştı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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