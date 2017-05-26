Ahmet Fenerbahçe’de

Sezon üçüncü bitiren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'un liberosu Ahmet Karataş'la anlaştı. Normal sezonun en iyi liberosu olan 26 yaşındaki voleybolcu, mavi-beyazlı takımdan ayrılan üçüncü isim oldu. Ahmet'i F.Bahçe'ye kaptıran Arkas, İBB'den libero Burak Mert'le prensipte anlaştı.