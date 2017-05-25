 Vakıf’ta mutlu son – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Vakıf’ta mutlu son

    Vakıf’ta mutlu son
    Sezonu Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonu olarak tamamlayan Kadın Voleybol Takımı'nda mutlu son. Sarı-siyahlılar, tecrübeli oyuncusu ile sözleşme yeniledi. 27 yaşındaki başarılı oyuncu, 1 yıllık anlaşmaya imza attı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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