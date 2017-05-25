Galatasaray'dan, kadın voleybol takımına takviye

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kosheleva'nın profesyonel kariyerine 2004 yılında ülkesinin Dinamo Moskova takımında başladığı belirtilerek, "Tatiana Kosheleva'ya sarı-kırmızı forma altında nice başarılar dileriz." denildi.

Ülkesinde forma giydiği 12 sezonda toplam 10 kupa elde eden tecrübeli oyuncunun 2007 yılından beri milli takım formasını da terlettiği bildirildi.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen Kosheleva'nın, 2010 Dünya Şampiyonası, 2013 ve 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı alan kadroda yer aldığı aktarıldı.