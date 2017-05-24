 Vakıfbank gurur dolu – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    gurur dolu

    Vakıfbank gurur dolu
    Şampiyonlar Ligi ve Dünya Şampiyonu Kadın Voleybol Takımı dün basının karşısındaydı. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki organizasyonda bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Bu başarılar, uzun süreli bir emeğin ve sabrın sonucudur. Avrupa ve dünya şampiyonu olarak bu yılı bitirmek ayrı bir gurur sebebi" dedi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
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