Milliler galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap ilk maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.
Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki De Gerland Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Azerbaycan'ı 25-21, 25-21 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'ndaki ilk mücadelesinden galip ayrılan ay-yıldızlılar, yarın İzlanda ile karşılaşacak.
Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:18
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Ozan'a gözaltı şoku!
Toplam 7
Yorum
Sneijder_W Neden böyle şeyler hiç Galatasaray'da olmuyor da ismini söylemek istemediğim bir takımda oluyor ?
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 25
Yorum
Voyager satın gitsin seneye bedava kaçar bu
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Muslera Lazio’ya
Toplam 20
Yorum
Mustantik Sakatlığının yerine oyuncu alabiliyorsan her oyuncu satılır.Yeterki iyi fiyata sat ve aldigin oyuncuda iyi olsun.Değ.her zaman iyidir.
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