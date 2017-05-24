 Milliler galibiyetle başladı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Milliler galibiyetle başladı

    Milliler galibiyetle başladı

    , 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap ilk maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

    Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki De Gerland Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Azerbaycan'ı 25-21, 25-21 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

    Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'ndaki ilk mücadelesinden galip ayrılan ay-yıldızlılar, yarın İzlanda ile karşılaşacak.

    Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:18
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