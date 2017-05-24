Milliler galibiyetle başladı

Türkiye, Fransa'nın Lyon kentindeki De Gerland Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Azerbaycan'ı 25-21, 25-21 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap A Grubu'ndaki ilk mücadelesinden galip ayrılan ay-yıldızlılar, yarın İzlanda ile karşılaşacak.

Elemelerde 2. etap, 6 grupta gerçekleştirilecek. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 6 takım, finallere direkt katılma hakkı elde edecek. Gruplarında ikinci olan 6 takım ise elemelerde 3. etaba katılacak. Bu grubu birinci bitiren takım da finallerde yer alacak.