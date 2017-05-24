 Filede rakip Azerbaycan – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Filede rakip Azerbaycan

    Filede rakip Azerbaycan
    , 2018 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Azerbaycan ile karşılaşacak. Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar sırasıyla İzlanda, Fransa, Almanya ve Ukrayna ile karşılaşacak.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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