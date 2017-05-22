 Simge 2 yıl daha Eczacıbaşı'da – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Simge 2 yıl daha Eczacıbaşı'da

    Simge 2 yıl daha Eczacıbaşı'da

    , geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı voleybolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki liberonun geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlılarla 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadığı belirtildi.

    , kariyerinde daha önce İstanbul Artvin, UPS, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank formalarını terletmişti.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:20
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