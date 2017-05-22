Simge 2 yıl daha Eczacıbaşı'da
Eczacıbaşı VitrA, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı voleybolcu Simge Şebnem Aköz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki liberonun geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlılarla 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadığı belirtildi.
Simge Şebnem Aköz, kariyerinde daha önce İstanbul Artvin, UPS, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank formalarını terletmişti.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:20
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'Ver Rodrigues’i al Kace’yi'
Toplam 15
Yorum
Ali futbol cahili ua niye cahilsin biliyomusun sneijdere 2 gol attırıp avunuldugun için selçuk sneijder sabri yasin gitmediği sürece bu iş olmaz
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Seedorf hazır!
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ Alalım bu*nu, özbek efendi, amad 40 yaşına geldi, genc !!!
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"Tesadüf değil..."
Toplam 98
Yorum
Ekaterinburg Kupalı Bayanlarda sizi yenerek Avrupa Şampiyonu olduk buda mı tesadüf sen onu söyle
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