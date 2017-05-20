Cansu Köksal Yakın Doğu’da

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Yakın Doğu Üni'nin başkanı Işık Eyigüngör, sezona 3 kupa hedefiyle girdiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan, bir de transfer müjdesi verip, "G.Saray'lı Cansu Köksal'la anlaştık" dedi.