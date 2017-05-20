 Cansu Köksal Yakın Doğu’da – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Cansu Köksal Yakın Doğu’da

    Cansu Köksal Yakın Doğu’da
    Sezonu 3 kupayla tamamlayan Yakın Doğu Üni'nin başkanı Işık Eyigüngör, sezona 3 kupa hedefiyle girdiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan, bir de transfer müjdesi verip, "G.Saray'lı Cansu Köksal'la anlaştık" dedi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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