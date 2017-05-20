Buse Kayacan G.Saray’da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Bld'de forma giyen libero Buse Kayacan'ı transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce sırasıyla Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor ve Bursa BB'de oynadı.