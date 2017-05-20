 Buse Kayacan G.Saray’da – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Buse Kayacan G.Saray’da

    Buse Kayacan G.Saray’da
    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Bld'de forma giyen libero Buse Kayacan'ı transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce sırasıyla Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor ve Bursa BB'de oynadı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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