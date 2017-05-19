 Finaldeyiz! – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Finaldeyiz!

    Finaldeyiz!

    Gruptaki son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

    Milliler, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında başkent Bakü'deki Kristal Salonu'nda Filistin ile karşılaştı.

    Ay-yıldızlılar, 25-15, 25-8 ve 25-6 biten setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek grubunu ikinci tamamladı ve yarı finale adını yazdırdı.

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen İran ile yarı finalde yarın karşı karşıya gelecek.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:45
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