Finaldeyiz!
Gruptaki son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filistin'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Milliler, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında başkent Bakü'deki Kristal Salonu'nda Filistin ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, 25-15, 25-8 ve 25-6 biten setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek grubunu ikinci tamamladı ve yarı finale adını yazdırdı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen İran ile yarı finalde yarın karşı karşıya gelecek.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:45
-
Lens hamlesi
Toplam 10
Yorum
Kral Eğleniyor aslında Lens vasat bir oyuncu fb ise daha vasat olduğu için Lens ön plana çıkıyor bence yeterli değil
-
'Bırakın gideyim!'
Toplam 13
Yorum
Ali Can Bu ruhsuzları gönderin ,kalan maçlara Şenol Çorlu PAF takımı ile çıksın.
-
Anlaşma sağlandı
Toplam 11
Yorum
ali Bu adam Fenerbahçeye faydalı olmaz 3 maç iyi oynadı diye transfer yapılmaz.
Finaldeyiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.