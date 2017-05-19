Fenerbahçe, Abbondanza ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 senedir takımı çalıştıran Abbondanza ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kadın voleybol takımımız ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 CEV Kupası şampiyonluğu kazanan Marcello Abbondanza'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Galatasaray'ı yenerek sezonu şampiyon tamamlamıştı.