Fenerbahçe, Abbondanza ile yollarını ayırdı
Sarı-lacivertli kulüp, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 senedir takımı çalıştıran Abbondanza ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kadın voleybol takımımız ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 CEV Kupası şampiyonluğu kazanan Marcello Abbondanza'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Galatasaray'ı yenerek sezonu şampiyon tamamlamıştı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:18
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İnşallah şampiyonuz
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR ŞINAYDERİ GÖNDER BADU ENDİ AYİ AL LİDER BİR STOPER İKİ KALİTELİ ORTASAHA BİR GOLCÜ SAĞBEK VE SOLBEK BUNLAR ALINMADAN İLK BEŞEDE GİREMEYİZ.
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Efsane başkan hayatını kaybetti
Toplam 2
Yorum
ALLAH RAHMET ETSİN. ALLAH RAHMET EYLESİN TOPRAĞI BOL OLSUN MERHUM BAŞKANIMIZA. AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM
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Veselinovic son yolcuğuna uğurlandı
Toplam 2
Yorum
ERDİ güzel insan futbol futbolcuların senden ögrenecegi cok şey vardı ALLAH RAHMET EYLESİN
Fenerbahçe, Abbondanza ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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