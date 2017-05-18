 Filenin sultanları gümüş madalya aldı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Filenin sultanları gümüş madalya aldı

    Filenin sultanları gümüş madalya aldı

    Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan’a yenilerek gümüş madalya aldı.

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadın Milli Takımı, finalde Azerbaycan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, ev sahibi ekibe 12-25, 25-23, 20-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup olarak ikinci oldru.

    Ev sahibi Azerbaycan ilk seti hızlı hücumlarıyla 25-12 üstün kapattı. İkinci sette öne geçmeyi başaran milliler seti 25-23 alarak skorda dengeyi sağladı. (1-1) Üçüncü sete hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Azerbaycan oldu ve seti 25-20 alarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü ve son seti de alan Azerbaycan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:59
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