Filenin sultanları gümüş madalya aldı
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan’a yenilerek gümüş madalya aldı.
Ev sahibi Azerbaycan ilk seti hızlı hücumlarıyla 25-12 üstün kapattı. İkinci sette öne geçmeyi başaran milliler seti 25-23 alarak skorda dengeyi sağladı. (1-1) Üçüncü sete hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Azerbaycan oldu ve seti 25-20 alarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü ve son seti de alan Azerbaycan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:59
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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